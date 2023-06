Nederlander opgepakt in Antwerpen tijdens onderzoek naar ton cocaïne

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen heeft dinsdag acht invallen gedaan in Antwerpen tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich zou bezighouden met de in- en uitvoer en de verkoop van cocaïne. Het onderzoek werd opgestart met data uit Sky ECC. Dat meldt het Antwerpse parket donderdag.

Ton coke

Ontsleutelde berichten die de verdachten naar elkaar stuurden via Sky ECC brachten volgens de autoriteiten een organisatie in kaart die vanuit een uitvalsbasis in Borgerhout zich zou bezighouden met de in- en uitvoer van harddrugs. Er zou sprake zijn van de invoer van ongeveer 1.000 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen en via Nederland.

Fitnessruimte en jacuzzi

De onderzoeksrechter gaf de opdracht tot acht huiszoekingen in Antwerpen, Berchem en Borgerhout. Speciale eenheden van de Federale Politie vielen dinsdag binnen in het hoofdkwartier in Borgerhout. Daar werden drie mannen, een Nederlander van 27 en twee mannen van 28 en 29 uit Berchem en Hoboken, aangetroffen. De loods bleek erg luxueus ingericht met op de begane grond een volledig uitgeruste fitnessruimte en op de eerste verdieping een ruim appartement met onder andere een jacuzzi.

Bij de invallen werd 42 kilo cocaïne, twee handvuurwapens en 12.000 euro cash geld aangetroffen. Er werd ook een voertuig met verborgen ruimtes in beslag genomen.

De onderzoeksrechter heeft de 27-jarige Nederlander die in Borgerhout woont na voorleiding onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet door FGP onder leiding van de onderzoeksrechter.