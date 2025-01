Nederlander opgepakt in Kroatië voor Belgische moord

Vijftien jaar cel Z. blijkt vorige week te zijn overgeleverd aan België.

Hij is op 30 december aangehouden in Bajakovo, dat is niet ver van de grens met Servië.

Micel Z. is veroordeeld tot vijftien jaar cel voor zijn aandeel in de moord, die hij pleegde met vier andere Nederlanders. Zij kregen celstraffen tot twintig jaar.

Kloosterzande

Het lichaam van de Belgische drugscrimineel Ben Alita werd begin december 2018 gevonden in het Zeeuwse Kloosterzande. Hij is vermoedelijk om het leven gebracht in een loods waar oldtimers geaprkeerd stonden, in het Vlaamse Stekene, net westelijk van Antwerpen.

Uit onderzoek bleek dat Z. en zijn broer René ruzie hadden met Ben Alita over een drugsdeal. De broers handelden in oude Volkswagenbusjes met verborgen ruimtes die werden gebruikt voor drugshandel.

