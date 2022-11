Nederlander verdachte in onderzoek naar dubbele moord in Mexico

Connect on Linked in

In de Mexicaanse staat Yucatán is een Nederlander verdacht van het opdracht geven van de moord op een Frans echtpaar. Afgelopen weekend zijn in andere delen van Mexico twee mannen opgepakt die de moord zouden hebben uitgevoerd, zo schrijven Mexicaanse media. Het Franse echtpaar Assya Madjour (50) en Michel Amado (57) werd in september 2021 als vermist opgegeven.

Geboeid

Na enkele dagen zoeken werden hun lichamen aangetroffen bij een hotel in de gemeente Valladolid. De lichamen waren al in staat van ontbinding en begraven in de patio. De handen waren geboeid en over hun hoofden was een zak getrokken. Over de doodsoorzaak is niets bekend gemaakt.

Vastgoed

Mexicaanse media berichten nu dat een Nederlandse zakenpartner van de Fransen er door de politie van wordt verdacht de twee te hebben laten ombrengen. Over de identiteit en verblijfplaats van deze man is niets bekend geworden. Er zou een conflict zijn geweest over een vastgoedtransactie.

De twee mannen die zondag werden aangehouden zijn afkomstig uit Veracruz, dat is een grote havenstad op vele honderden kilometers verwijderd van Yucatán.