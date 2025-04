16 april 2025

Nederlanders opgepakt bij lab voor designer drugs in België

In een drugslab in België waar nieuwe soorten synthetische drugs werden geproduceerd zijn dinsdagochtend twee Nederlanders opgepakt door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). In het lab, in een loods in Geel (B), werden vermoedelijk cathinonen geproduceerd.