‘Nederlanders passeerden drugsscanner Antwerpen’

De Nederlanders uit het onderzoek naar de import in Antwerpen van een mega-transport cocaïne hadden een koelcontainer gewisseld. Na telling blijkt de zending niet vier ton maar bijna vijf ton te zijn geweest, aldus Belgische media.

Vrachtwagenchauffeur

De koelcontainer met de cocaïne was op kade 1700 van de Waaslandhaven aangekomen. Hij was door de Douane aangewezen voor controle in de scanner. Woensdag haalde een Nederlandse vrachtwagenchauffeur de container op maar reed niet naar de scanner maar naar een loods aan de Haïfastraat/Bremerstraat op Rechteroever. Een tiental mannen laadde in hoog tempo de lading inktvis over in een identieke container. De cocaïne werd eruit gehaald en er werd vier ton inktvis bijgepast om het gewicht op peil te brengen.

De chauffeur reed de container daarna naar de douanescanner op de Linkeroever.

Observatieteams

De politie had het gehele transport echter in de gaten omdat er een tip op de container was gekomen. De bewegingen werden dus door observatieteams van de Belgische politie gevolgd. ’s Avonds deden politie en douane een inval in de loods aan de Bremerstraat binnen.

Twaalf verdachten zijn daar gearresteerd. Twee medeverdachten waren in een auto niet ver daarvandaan klemgereden. Zowel in de loods als in de achterbak van de auto werden Kalasjnikovs en andere wapens gevonden. De veertien mannen zijn allemaal Nederlandse twintigers.

Ze beroepen zich op hun zwijgrecht. Dinsdagochtend zijn ze voorgeleid in de raadkamer van de rechtbank.