‘Nederlanders voorzagen Keulen van cocaïne’

(Beeld uit archief)

Vuurwapens

Bij huiszoekingen werden een vuurwapen met scherpe munitie, twee Mercedessen, zes mobiele telefoons, een Rolex-horloge en kleinere hoeveelheden drugs en versnijdingsmiddelen in beslag genomen.

De 35-jarige meldde zich vrijwillig bij de politie.

Kilo’s

Volgens de aanklagers in Keulen zijn de gearresteerde mannen onderdeel van een netwerk dat vanuit Nederland steeds enkele kilo’s cocaïne naar Duitsland smokkelde, in samenwerking met een groep in Keulen rond een 23-jarige hoofdverdachte.

Ook zouden ze betrokken zijn geweest bij eerdere drugstransporten.

Koeriers

Een 33-jarige man uit Keulen, die als koerier voor de groep zou hebben gewerkt, werd ook dinsdag gearresteerd in Ahrweiler. Een 28-jarige vrouw uit Neuss is al in april gearresteerd wegens haar rol als koerier.

Het onderzoek is nog in volle gang, mogelijk zullen er nog arrestaties volgen.