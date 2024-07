Nederlandse auto van 3 ton gepakt in Spaans onderzoek

Connect on Linked in

In een Spaans onderzoek heeft de Spaanse Nationale Politie in samenwerking met Nederland in de havenstad Algeciras een exclusieve auto in beslag genomen van bijna 300.000 euro. De auto dook op in een onderzoek naar autodiefstal.

Gps-data

Agenten van de Nationale Politie hebben 13 mensen gearresteerd, en bij controles in de maand mei in de haven van Algeciras, in totaal 15 dure en gestolen voertuigen teruggevonden. Dat heeft de Spaanse politie eind vorige week bekend gemaakt.

De gestolen auto’s zijn opgespoord en in de gaten gehouden door gps-data te analyseren. De auto’s waren gestolen in Frankrijk, Duitsland en Italië en werden in beslag genomen toen ze op het punt stonden de Straat van Gibraltar over te steken richting Marokko.

Huur-, en leasevoertuigen werden verduisterd en wisselden snel van eigenaar, met als doel ze naar Afrika te kunnen exporteren en op de zwarte markt te verkopen.

Heling

De 13 mensen die zijn aangehouden worden in eerste instantie verdacht van heling en van vervalsing van documenten.

Op dit moment is van vijf auto’s de werkelijke eigenaar geïdentificeerd.

Witwassen

In samenwerking met de Nederlandse autoriteiten is ook beslag gelegd op een exclusief voertuig met een marktwaarde van bijna 300.000 euro. Ook die auto had naar Afrika moeten worden geëxporteerd.

Er loopt een witwasonderzoek van de Nederlandse politie naar de eigenaar.