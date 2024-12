Nederlandse drugsbazen krijgen 18 en 20 jaar cel in ‘grootste drugsonderzoek in UK ooit’

Ruim 50 ton drugs National Crime Agency meldt dat het gaat om ‘het grootste drugsonderzoek ooit’ én tevens ‘het langstlopende strafproces ooit’ in het Verenigd Koninkrijk. De criminele groep zou voor miljarden ponden aan drugs (heroïne, cocaïne en cannabis) het Verenigd Koninkrijk hebben binnengesmokkeld. De drugs werden vervolgens geleverd aan andere criminele groeperingen van Zuidoost-Engeland tot Schotland die de drugs verhandelden. In totaal zou het gaan om ruim 50 ton drugs.

Twee strafprocessen

Er waren twee strafprocessen nodig om alle verdachten te berechten. Eén proces duurde 23 maanden, een record in Engeland en Wales – het andere duurde negen maanden. De rechter die de rechtszaken voorzat, zei dat de drugshandel ‘op een industriële en tot nu toe ongekende schaal’ plaatsvond.

Zeker 240 partijen

De Britse autoriteiten onderschepten tussen augustus 2015 en september 2018 zes grote partijen drugs met een totale straatwaarde van 40 miljoen pond (48 miljoen euro), die worden gelinkt aan de criminele organisatie, die gevestigd was in Noordwest-Engeland met vertakkingen in Nederland. Maar onderzoekers van de NCA bewezen dat er minstens 240 partijen drugs waren geïmporteerd door de misdaadbende.

Uien en knoflook

De organisatie werd geleid door de 59-jarige Paul Green, alias “The Big Fella”, die vandaag tot 32 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Hij richtte een reeks bv’s op in Engeland en Nederland waar hij loodsen huurde om drugs op te slaan en te verzenden. De drugs werden in zendingen sterk ruikende levensmiddelen verstopt om detectie te voorkomen, zoals uien, knoflook en gember. De groep kocht zoveel uien – tussen de 40 en 50 ton per week – dat ze er niet vanaf konden komen en ze vaak terugstuurden naar het continent om als een andere dekking te dienen.

De groep gebruikte versleutelde communicatie en vervalste documenten, maar ook werden niet meer bestaande – maar voorheen legitieme – bedrijven overgenomen om geen argwaan te wekken bij leveranciers en transportbedrijven die ongewild betrokken raakten bij de drugsimport.

Amfetamineolie

Leider Paul Green probeerde op die manier voor 1,1 miljoen Britse pond (1,3 miljoen euro) aan amfetamineolie te smokkelen in flessen crème die in België waren gekocht, maar een douanehond van de Border Force speurde op 29 maart 2016 de drugs op die verstopt zaten in een busje.

Uithoorn

In september 2016 werd in een loods in Uithoorn een partij van 8 kilo cocaïne verstopt in vier kartonnen dozen vol gember. De drugs moesten afgeleverd worden in gehuurde magazijnen in Bolton, Wigan en Ormskirk, maar daar kwamen ze niet aan. Een nietsvermoedende Nederlandse vrachtwagenchauffeur die was ingehuurd om de zending op te halen en af ​​te leveren, rook onraad. Hij keerde terug naar zijn depot en belde de politie, die acht blokken cocaïne vond.

‘Als de bus weg is of door de politie is ingenomen, dan zullen er f***ing moorden plaatsvinden.’

Zuippartij

Een maand later probeerde Green’s organisatie 57 kilo amfetamine van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen, maar de poging mislukte doordat Nederlandse agenten telefoongesprekken afluisterden. De 47-jarige Brit Russell Leonard – die vloeiend Nederlands spreekt – en een handlanger hadden de 57 kilo speed in een bestelbus verstopt om deze de volgende dag naar Engeland te transporteren, maar beiden besloten om het eerst op een zuipen te zetten. De twee gingen de hele nacht drinken en lieten de bus onbewaakt achter in Amstelveen. In een opgenomen gesprek vertelde Green aan een van zijn medeverdachten: ‘Als de bus weg is of door de politie is ingenomen, dan zullen er f***ing moorden plaatsvinden.’

Toen het duo de volgende ochtend terugkwam van hun drinkpartij, stapten ze in de bus en reden weg, maar werden onmiddellijk aangehouden door de Nederlandse politie. Leonard werd maandag veroordeeld tot 24 jaar cel.

Nederlandse leiders

In 2017 rekruteerde de groep Sohail Qureshi (64), Khaleed Vazeer (58) en Ghazanfar Mahmood (53) om een ​​nieuwe transportroute naar het VK te ontwikkelen. Ze sloten zich aan bij een Nederlandse criminele groep onder leiding van Barbara R. (53) en Johannes V. (54), beiden uit Utrecht, die respectievelijk 18 en 20 jaar cel kregen nadat ze uit Nederland waren uitgeleverd.

Twee andere Nederlanders, de 24-jarige Ian H. (zoon van Barbara R.) en de 35-jarige Amsterdammer Maxime van M. krijgen ieder twee jaar cel voor hun rol in de organisatie.



In 2018, nadat de NCA en de Nederlandse politie begonnen samen te werken, werd de enorme omvang van de criminele organisatie duidelijker. Tijdens de gezamenlijke samenwerking werden drie partijen drugs onderschept: 450 kilo cocaïne en heroïne en twee ton cannabis, in de havens van Killingholme en Immingham (Lincolnshire), en één in Rotterdam.

‘Omvang was enorm’

Rechter Paul Lawton zei vandaag in de rechtszaak tegen de verdachten: ‘Alleen de toewijding, volharding en professionaliteit van de National Crime Agency, die samenwerkte met hun Nederlandse collega’s, zorgde ervoor dat de omvang en complexiteit van uw operatie aan het licht kwam.’

Rob Jones, NCA Director General of Operations, over de leden van de criminele organisatie: ‘Ze dachten dat ze zich konden verschuilen achter een web van dekmantelbedrijven, valse personages en gecodeerde communicatie. Ze hadden het mis.’

Sara Drysdale, Specialist Prosecutor van de Crown Prosecution Service: ‘Er wordt aangenomen dat deze zaak de grootste drugsmokkeloperatie ooit in het VK betreft. De omvang van de importen was enorm en de totale waarde van de drugs was naar schatting 7 miljard pond. De reeks samenzweringen om drugs naar het VK te importeren, culmineerde in een alliantie tussen Britse en Nederlandse georganiseerde misdaadbendes om drugs te importeren, voornamelijk namens talloze anderen. Dit was een zeer georganiseerde operatie die drie tot vier transporten drugs per week met zich meebracht en honderden kilo’s drugs omvatte.’