Nederlandse drugshandelaar getuigt over Amerikaanse monsterpartij cocaïne | Ongerustheid in Nederlandse onderwereld

15 november 2025

Nederlandse drugshandelaar getuigt over Amerikaanse monsterpartij cocaïne

In de zaak van de ruim 17 ton cocaïne die in 2019 Philadelphia op een zeeschip werd gevonden is een Nederlandse cocaïnehandelaar een van de belangrijke getuigen. Zijn verklaringen in een strafzaak voor de rechtbank in New York tegen de Montenegrijnse ex-bokser Goran Gogic over de monsterpartij zijn cruciaal nu de rechter begin deze maand het gebruik van chats van Sky ECC uitsloot van het bewijs. Volgen Het Parool is de getuige de 61-jarige Hafizuddin “Paisa” L., een bekende drugshandelaar uit Den Haag.