16 januari 2025

Exlusief | ‘Nederlandse en Australische politie wisselden geen dna uit van moordenaar Stanford’

De Nederlandse en Australische politie werkten langs elkaar heen in onderzoek naar misdaden die de Nederlander Vincent Stanford in ons land zou kunnen hebben gepleegd. In de uit te zenden Australische documentaire ‘Natural Born Killer’ wordt een gruwelijke moord beschreven, waarvoor Stanford in dat land in 2016 werd veroordeeld. Maar het dna om te bekijken of Stanford eerder in Nederland ook al tot geweld overging, blijkt nooit te zijn uitgewisseld met de Nederlandse justitie.