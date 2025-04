Nederlandse grens: Duitse politie arresteert drie Turken met valse identiteit

Geen rijbewijs De drie mannen reden in een gehuurde Audi Q8 en konden zich alleen legitimeren met vervalste identiteitskaarten, de bestuurder beschikte niet over een rijbewijs. Ze zijn direct aangehouden op de parkeerplaats Kalbecker Forst ter hoogte van Weeze.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie in Kleef gaf een rechter toestemming voor huiszoekingen in de woningen van de verdachten. In de woning van de 30-jarige bestuurder troffen agenten een geladen vuurwapen aan.

Naar Nederland

De bestuurder bleek in Duitsland geregistreerd te zijn als afgewezen asielzoeker. De rechter heeft de man in vreemdelingendetentie geplaatst om hem uit te laten zetten.

De 31-jarige bijrijder is naar Nederland teruggestuurd. De derde inzittende (29) is op vrije voeten gesteld met de instructie dat hij zich moet melden bij de vreemdelingendienst.

De Bundespolizei is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar overtredingen van de Vreemdelingenwet, valsheid in geschrifte. Er loopt ook een onderzoek naar overtreding van de drugswetgeving, maar de politie zegt niet wat de verdenkingen daarvoor zijn.