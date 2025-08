2 augustus 2025

Nederlandse influencer in Frankrijk opgepakt | Kofferbak vol xtc

Influencer Jessica C. (30) is in dicht bij de Spaanse grens in Frankrijk opgepakt omdat er in haar auto 147 kilo xtc-pillen of MDMA is gevonden, zo melden Franse media, en bronnen aan Crimesite. Jessica C. was ook deelneemster aan het tv-programma Echte Meisjes in de Jungle.