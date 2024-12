Nederlandse OM wil Franse rechter niets vertellen over megaverkoper Sky-telefoons

In Frankrijk loopt al jaren een rechtszaak tegen een internationaal samengestelde groep verdachten die de top zouden hebben gevormd van het bedrijf dat Sky ECC op de markt heeft gebracht. De Franse rechter van instructie die dat onderzoek leidt, heeft dit jaar een aantal vragen gesteld aan de Nederlandse justitie, maar die worden niet beantwoord.

Dat is heel merkwaardig, want de Nederlandse politie heeft nu juist jarenlang samen met die in Frankrijk en België een speciaal gezamenlijk onderzoeksteam gevormd (een “Joint Investigation Team”, JIT) dat ten doel had Sky ECC te ontmantelen.

In principe moeten de politiediensten onder supervisie van hun respectievelijke Openbaar Ministerie binnen zo’n JIT alle informatie uit het onderzoek delen. Waarom is dat in dit geval niet gebeurd?

De hack op Sky ECC tussen 2018 en 2021 had – en heeft – een wereldwijde impact op de georganiseerde criminaliteit. Nadat de Nederlandse politie de servers van Sky ECC in het Franse Roubaix wist te hacken, zijn wereldwijd honderden mensen op grond van bewijs uit gekraakte chats veroordeeld voor moorden en grootschalige drugshandel.



Sky ECC is in 2008 opgericht door de Canadees Jean-François Eap in Vancouver, Canada. Vanaf 2013 ontwikkelde het bedrijf Sky Global inc. de applicatie Sky ECC, een encryptiedienst voor alle typen mobiele telefoon. Op zeker moment waren er volgens stukken van de Amerikaanse justitie wereldwijd 70.000 gebruikers, het bedrijf zelf sprak van 120.000.

‘Onvoldoende bewijs’

De verdachten in de rechtszaak in Parijs zijn onder meer Jean-François Eap, een Vietnamees met de alias “Tommy”, en de Canadees Thomas Herdman. Zij zouden lid zijn geweest van een criminele organisatie die Sky-telefoons verkocht.

Herdman is de enige die (al jaren) in voorlopige hechtenis zit. De Canadese autoriteiten weigeren Eap uit te leveren aan Frankrijk, en weigeren tevens door Frankrijk gevraagde beslag te leggen op bezittingen van Eap en Herdman te leggen, zo verneemt Crimesite van een welingelichte bron.

De Canadese rechter vindt dat de Fransen onvoldoende bewijs hebben aangevoerd voor de aanklacht dat Sky Global een criminele organisatie is, zegt die bron.

Herdman was, als contractant van een ander bedrijf (Levvup) deels verantwoordelijk voor de globale marketing van Sky-telefoons. Hij heeft voor de Franse rechter in een openbare zitting ontkend kennis te hebben gehad van enige criminele activiteiten bij het bedrijf.

Het netwerk dat Sky-telefoons verkocht bestond uit meerdere lagen.

Belgische rechtszaak

De Franse justitie wil bewijzen dat Herdman en Eap de telefoons aan criminelen verkochten. Maar daarvoor is niet al te veel bewijs aangedragen. Rechtstreekse contacten met criminelen, of kennis van (drugs)criminaliteit zijn niet vastgesteld.



Dat ligt anders voor personen lager in het netwerk dat Sky-telefoons afzette in Europa.

Het staat vast dat er in ruime mate telefoons met Sky ECC wereldwijd zijn gebruikt in het allerzwaarste criminele milieu.

In een Belgische rechtszaak staat een grote groep verdachten terecht die Sky-telefoons zouden hebben verkocht aan criminelen. De Belgische recherche schrijft dat deze “Sky-dealers” doorgaans daarnaast zelf ook met beide benen in de zware criminaliteit stonden.

Gehaktmolen

Resellers en distributeurs erboven richtten zich uitsluitend op de verkoop en marketing van Sky-telefoons.

In verschillende internationale onderzoeken is sprake van een Sky-alias “SKY111”. Deze SKY111 distribueerde telefoons aan resellers en had contacten met ene Sasa V.. In door de politie gekraakte berichten laat SKY111 zien kennis te hebben van drugszaken, en bleek hij te weten wie Srdjan L. was.

Deze Servische crimineel is met anderen vervolgd voor het in stukken hakken en door de gehaktmolen halen van meerdere lichamen van rivalen. Crimesite heeft ook documenten gezien dat deze SKY111 ook contacten hogerop had: bij Sky Global. Hij participeerde in chats met onder meer Jean-François Eap en anderen op het hoogste niveau van moederbedrijf Sky Global inc. Srdjan L.

Deze SKY111 was dus een sleutelspeler in het netwerk van Sky ECC. In documenten die Crimesite heeft ingezien staat dat deze SKY111 volgens de politie in Frankrijk mogelijk voor zo’n 30 miljoen euro aan telefoons heeft omgezet, drie maal de omzet van Thomas Herdman van het bedrijf Levvup.

Jeroen

De Franse justitie heeft deze SKY111 volledig geïdentificeerd als een Nederlandse man met de voornaam Jeroen.

Toch is deze Jeroen ondanks zijn kennelijke centrale rol in het afzetten ter waarde van tientallen miljoenen euro’s aan Sky-telefoons aan criminelen door de Franse justitie niet gedagvaard. Ook ontbreekt zijn naam en zijn alias op rechtshulpverzoeken die Frankrijk aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten richtte, zo stelt de eerder genoemde bron.

Dat terwijl het Franse onderzoek zich juist focust op de criminele organisatie Sky Global inc. en de verkoop van Sky-telefoons. SKY111 had geregeld contact met de top van SKY Global.

Crimesite publiceerde in oktober over een “mol” van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in het bedrijf Sky Global. De advocaten van Herdman in Parijs hebben gesuggereerd dat SKY111 wel eens deze mol zou kunnen zijn.

David

Een Nederlandse man met de voornaam David, die volgens een stuk van de FBI waar Crimesite over beschikt 10.000 Sky-telefoons heeft verkocht, is geen verdachte, niet in Frankrijk en niet in Nederland, zo liet David vorige maand in gesprek met NRC weten. David zou een zevende deel van de ongeveer 70.000 verkochte Sky-apparaten hebben verkocht, eveneens een omzet van vele miljoenen euro’s.

Opvallend genoeg begon David in 2019 wel als verdachte in een Amsterdams politieonderzoek dat ten grondslag lag aan de voorloper van onderzoek 26Werl, dat weer uitmondde in 26Argus, het grote onderzoek waarin Nederlandse specialisten in 2021 de miljard Sky-berichten wisten te hacken. Hij was aangedragen door de FBI.

Ook Jeroen ontkende tegen NRC verdachte te zijn.

Functionaris 0814

In de zaak tegen onder meer Thomas Herdman en Jean-François Eap voor de rechtbank in Parijs, kregen de advocaten het voor elkaar dat de Franse justitie in een proces-verbaal de identiteit en de alias SKY111 van Jeroen bevestigde.

Na nog meer touwtrekken besloot de Parijse instructierechter alsnog gehoor te geven aan een onderzoekswens: meer informatie verkrijgen over SKY111.

Een van de vragen was of de Nederlandse justitie een strafrechtelijk onderzoek had lopen tegen Jeroen.

In september van dit jaar kwam het antwoord uit Nederland binnen in Parijs.

Functionaris 0814 van het landelijk parket laat weten: ‘helaas kunnen we op dit moment geen enkele informatie geven.’

Ook ter zake van de vervolging van een vader en een zoon uit Amsterdam die vanuit een bedrijf op de Amstelveenseweg Sky-telefoons verkochten kan Nederland geen informatie geven. Deze twee resellers betrokken, volgens de Belgische recherche, telefoons van distributeur “Tommy” Phan.

JIT

Advocaat Yehudi Moszkowicz zegt dat het antwoord van het Nederlandse Openbaar Ministerie aan Franse instructierechter voor hem aanleiding is om in verschillende strafprocessen met Sky ECC-bewijs opnieuw vragen te stellen aan de rechtbank en officier van justitie.

Moszkowicz: ‘Dat het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft besloten helemaal geen enkele informatie over Jeroen en de Amsterdammers aan de Franse rechter te geven is opmerkelijk. Als landen samenwerken in een Europees gezamenlijk onderzoeksteam (een JIT) wordt volgens de EU-verdragsregels informatie onderling gedeeld. Deze instructierechter was vanaf dag 1 betrokken bij de Sky-hack.’

Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als informatie extreem gevoelig is in verband met de veiligheid van de Staat.

Een andere uitzondering kan een lopend strafrechtelijk onderzoek zijn, dat niet verstoord mag worden.

Maar zo’n onderzoek is er kennelijk niet tegen Jeroen – als het waar is wat hij vorige maand aan de NRC heeft laten weten.

