Nederlandse plofkraker (24) door politie neergeschoten in Wenen

Marathon Kronen Zeitung schrijft dat de plofkrakers hun daad slecht hadden getimed. In de Oostenrijkse hoofdstad vindt vandaag de marathon van Wenen plaats, waardoor er vanwege de veiligheidsmaatregelen overal afsluitingen en politie zijn. Toen de plofkrakers wilden toeslaan bij Bank Austria in de Vorgartenstraße in Wenen-Leopoldstadt, waren agenten binnen zeer korte tijd ter plaatse.

Twee harde knallen

Buurtbewoners hoorden zaterdagnacht twee explosies die plaatsvonden bij een geldautomaat in de Vorgartenstraße en zagen de plofkrakers vluchten in één of twee auto’s. Drie plofkrakers wisten te ontsnappen, een vierde werd neergeschoten door de politie. Hij is met een schotwond overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens Oostenrijkse media zijn de daders Nederlanders van Marokkaanse afkomst. De plofkrakers zorgen al maanden voor onrust bij de Oostenrijkse veiligheidsautoriteiten. De plofkrakers – bestaande uit honderden twintigers – worden zeer professioneel genoemd. De plofkraken vinden steevast ’s nachts tussen 03.00 en 04.00 plaats, waarna de daders in gestolen Audi’s vluchtten.

Werkgebied verlegd

Nederlandse plofkrakers waren enige jaren geleden in Duitsland eerst actief in de grensgebieden, zoals de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Later trokken ze dieper Duitsland in. In juli 2024 werd er door Nederlanders voor het eerst een plofkraak gepleegd in Oostenrijk.

Op 14 juli en op 16 juli waren er plofkraken in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk, in Drosendorf en in Schrattenberg, niet ver van de grens met Tsjechië.

In Drosendorf waren in de nacht van 13 op 14 juli twee banken doelwit, beide pogingen mislukten. Bij de Raiffeisenbank werd een geldautomaat opgeblazen, maar de daders vertrokken zonder buit. Over de grens, in Tsjechië, werd toen een Nederlander gearresteerd. De andere drie daders bleven spoorloos.