Nederlandse politie helpt mee aan oprollen internationale drugsbende

Beeld: de politie en Europol in actie tijdens de operatie (foto Europol)

Onderzoek

Het politieonderzoek dat leidde naar de arrestaties, nam zo’n twee jaar in beslag. Bij recente acties nam de politie 40 ton aan precursoren voor het maken van xtc, amfetamines, en methamfetamines (crystal meth) in beslag, te produceren in Hongarije en Duitsland.

Arrestaties

De politie arresteerde vier personen, en voerde acht huiszoekingen uit. Naast de grondstoffen voor drugs, legde men ook voorlopig beslag op voertuigen, juwelen en communicatiemiddelen. Dit meldt Europol vrijdagmiddag. Ze vermeldt niet waar de acties gebeurden.

De politie ontdekte dat de grondstoffen voor de drugs werden verscheept vanuit China, via de havens van Hamburg en Rotterdam. Daar werden ze door een criminele organisatie opgehaald, om verder te worden vervoerd naar Hongarije. De criminelen produceerden op grote schaal drugs.

Spoor

De politie kwam de bende op het spoor, na een aantal inbeslagnames van drugs in Hongarije en Duitsland. Dat ging om 32 ton aan precursoren in Hongarije, en tien ton in Duitsland.

Europol meldt dat zowel het aanbod als de vraag naar synthetische drugs de laatste jaren fors zijn toegenomen.