Nederlandse politie helpt mee aan oprollen moordende Albanese drugsbende

De Nederlandse politie heeft meegeholpen aan het oprollen van een internationaal opererende, Albanese misdaadorganisatie. Deze wordt verdacht van grootschalige drugshandel, liquidaties, en witwassen.

door Joost van der Wegen

Foto is ter illustratie

Invallen

In het kader van deze actie vonden er woensdag een aantal invallen plaats in Albanese hoofdstad Tirana. Daarbij werd onder meer vastgoed in beslag genomen en een bedrag van 1 miljoen euro in contanten. Dit meldt Europol donderdag in een bericht.

Bende

De organisatie was hiërarchisch opgezet, en werkte in meerdere landen. De bende bestond hoofdzakelijk uit leden van een familie, en hun partners, uit dezelfde streek in Albanië. De leden worden ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor meerdere liquidaties, grootschalige drugshandel en het witwassen van criminele winsten via ingewikkelde transacties met crypo-valuta.

Liquidaties

Het onderzoek onthulde ook hoe de leider van de groep en zijn criminele partners de opdracht gaven tot het laten vermoorden van diverse leden van andere Albanese misdaadbendes, door huurmoordenaars. Tenminste zeven moorden die tussen 2019 en 2020 worden gepleegd, vallen terug te brengen tot deze specifieke misdaadgroep. De moorden vonden ook buiten Albanië plaats.

Voor dit onderzoek werd onder meer gebruikgemaakt van data uit de versleutelde berichtenserver Sky ECC. Over de rol van de Nederlandse politie in dit onderzoek doet Europol geen mededelingen.