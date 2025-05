Nederlandse profkrakers zwaargewond na crash, geldautomaat in Oostenrijk opgeblazen

De plofkraak op een geldautomaat in een winkelcentrum in Gmunden zorgde voor een enorme ravage. De geldautomaat werd eruit geblazen en overal lagen brokstukken en glas. Doordat ook de gehuurde vluchtauto met Nederlands kenteken zwaar beschadigd raakte, vluchtten de daders te voet zonder buit.

Bedreigd

Volgens Oostenrijkse media probeerden de gemaskerde plofkrakers een paar honderd meter verderop onder bedreiging van een mes eerst drie jonge vrouwen van hun auto te beroven. Toen dat mislukte, bedreigden ze een afgestudeerde student van een eindexamenfeest met het mes en dwongen hem zijn autosleutels af te geven.

Uitgebrande vluchtauto

Ze gingen er vervolgens vandoor in de grijze VW Tigaun van de student waar ze al snel de kentekenplaten van hadden omgewisseld. Deze vluchtauto werd later volledig uitgebrand achtergelaten in de bosrijke omgeving in Aichkirchen.

260 km/u

Uiteindelijk stalen ze een derde vluchtauto, een zwarte BMW X1 met in München gestolen kentekenplaten, toen de politie de mannen zaterdagavond in het Oostenrijkse Linz op het spoor kwam. Tijdens de politieachtervolging, die om 23.30 in Linz begon en via de A7 en A1 naar het Duitse Beieren leidde, werden snelheden tot soms 260 km/u bereikt.

Crash

De BMW van de plofkrakers kwam tot stilstand na een harde crash op een rotonde in de gemeente Marktl in Beieren. Drie inzittenden raakten zwaargewond, een vierde sloeg op de vlucht en is nog spoorloos.

De drie plofkrakers zijn door de politie aangehouden in een ziekenhuis. Het gaat om twee mannen van 36 en een 35-jarige man. De Nederlanders zouden in kritieke toestand verkeren.