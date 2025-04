Nederlandse verdachten aangehouden voor Belgische aanslagen

Aanslagen De aanslagen vonden op 31 juli en 1 augustus van het vorig jaar plaats in de Belgische plaatsen Mortsel en Hove. Verdachten gooiden met explosieven naar woningen, waardoor deze beschadigd raakten. Er vielen geen gewonden.

Gearresteerd

Naar aanleiding hiervan zijn in Nederland drie mannen van 20, 22 en 38 jaar gearresteerd, op vier verschillende adressen, in Arnhem, Amersfoort, Bemmel en Huissen. De politie nam daarbij, in samenwerking met de Belgische Federale Gerechtelijke Politie, ook 39 cobra’s, mobiele telefoons en cash-geld in beslag. Dit laat het Antwerpse parket van de procureur des Konings weten in een persbericht.

Overlevering

De Belgische onderzoeksrechter heeft om de overlevering van de verdachten gevraagd. Zij worden beschuldigd van vernieling van een gebouw door ontploffing met vermoeden van menselijke aanwezigheid, inbreuk op de springstoffenwetgeving en criminele organisatie.