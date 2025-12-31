31 december 2025

Neef Hüseyin Baybasin neergeschoten in Düsseldorf (VIDEO)

In het centrum van Düsseldorf is dinsdagmiddag een man levensgevaarlijk gewond geraakt na een schietpartij. Meerdere daders namen de passagier van een taxi onder vuur. Volgens de Duitse politie was het slachtoffer een 40-jarige man. Verschillende bronnen melden aan Crimesite dat het gaat om Çağdaş Baybasin, van Turks-Koerdische komaf, een neef van de in Nederland tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bevestigd door de autoriteiten.