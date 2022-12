Neergeschoten man aangetroffen in woning in Den Bosch

Connect on Linked in

In een woning aan de Topaas in Den Bosch is zaterdagnacht rond 00.30 een neergeschoten man gevonden. De man belde zelf de politie. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en zou niet levensgevaarlijk gewond zijn.

Volgens de politie is er nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend hoe de man aan de schotwond komt en waar op hem geschoten is. De politie gaat vooralsnog uit van een schietpartij en doet daarom uitgebreid (sporen)onderzoek in en rondom de woning.

Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.