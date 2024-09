Negen arrestaties in groot xtc-onderzoek

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft maandag negen verdachten aangehouden in een groot drugsonderzoek. Zij worden verdacht van de handel in en het maken van xtc-pillen. Er zijn invallen geweest op vijftien locaties in Dordrecht, Zwijndrecht, Barendrecht, Ridderkerk en Hellevoetsluis.

(Foto: inval op een woonwagenkamp aan de Bolero in Zwijndrecht / Beeld: JBMedia)

Het rechercheteam startte het onderzoek begin dit jaar. Al snel kwam de verdenking dat de verdachten niet alleen xtc-pillen verhandelden maar ook zelf produceerden. De aangehouden mannen en vrouwen komen uit Zwijndrecht, Barendrecht en Dordrecht en zijn 16, 31, 33, 34, 37, 41, 53, 59 en 63 jaar.

Doorzoekingen

Na de aanhoudingen volgden doorzoekingen in woningen, in een garage-, een opslagbox en een loods in Dordrecht, Zwijndrecht, Barendrecht, Ridderkerk en Hellevoetsluis. Ook zijn speurhonden ingezet om te zoeken naar drugs en contant geld.

Verborgen ruimtes

Eenheden van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), Forensische Opsporing, Landelijk Team Specialistische Dienst (LTSD) en Defensie hebben op de locaties met geavanceerde apparatuur gezocht naar verborgen ruimtes. In één van de verborgen ruimtes werd een kluis gevonden. Er zijn negen auto’s in beslag genomen, die worden onderzocht op verborgen ruimtes.

Tabletteermachine

Er werd een vuurwapen gevonden, circa 70.000 euro aan cash geld, een geldtelmachine, een grote hoeveelheid xtc-pillen en materiaal om drugs te vervaardigen, zoals een tabletteermachine. Daarnaast zijn er verschillende telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen.

Tijdens de doorzoekingen werd een aantal locaties bewaakt door leden van de Bewakingseenheid. Het politieonderzoek gaat door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de politie maandagavond.