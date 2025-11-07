Negende verdachte opgepakt in onderzoek naar dood Freek Postma (18)

Achtertuin Op 22 november 2023 kreeg de politie rond 17.15 een melding van een conflict tussen meerdere personen in een woning aan de Baansingel in Alkmaar. Hierbij zouden ook schoten zijn gehoord. Na onderzoek werd Freek Postma rond 19.50 dood aangetroffen in de achtertuin van een woning. Uit politieonderzoek bleek dat hij met een vuurwapen om het leven is gebracht.

Partij hasj

De 30-jarige S. M. wordt door justitie gezien als de hoofdverdachte. In de nacht van 14 op 15 november 2023 hadden M. en zijn chauffeur G. W. een afspraak met Freek Postma om hasj te leveren. Postma zou daarbij niet hebben betaald maar met een pistool hebben gedreigd en er met de hasj vandoor zijn gegaan.

Wraak

De officier van justitie denkt dat M. met drie andere Friezen op 22 november 2023 naar Alkmaar is gekomen om wraak te nemen op Postma. Ze hadden een afspraak met iemand die wist waar Postma was. Een andere man wees de woning aan. Een groep van zeven mannen stond iets na 17.00 aan de Baansingel voor een deur. Toen Freek Postma de deur open deed duwden de mannen hem naar binnen en is er een gevecht ontstaan.

Volgens justitie is daarbij twee keer geschoten, Postma werd geraakt in zijn hoofd, maar wist nog over een schutting te klimmen en kwam in de tuin van de buren terecht. Daar is hij later gevonden.

Een van de verdachten zou een tasje dat Postma bij zich droeg, met daarin geld, drugs en telefoons, hebben meegenomen.

Arrestaties

De politie heeft met de arrestatie van woensdag nu in totaal negen aanhoudingen verricht. Van de negen verdachten zitten op dit moment nog zes verdachten vast. Ze worden allen verdacht van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident.

De uitgeloofde beloning van 15.000 euro van het Openbaar Ministerie voor de gouden tip is nog steeds van kracht.