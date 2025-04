22 april 2025

Niemand verlaat de koning | Leven met Stanley Hillis



De ex-echtgenote van topcrimineel Stanley Hillis zegt van officier van justitie Fred Teeven een miljoen euro aangeboden te hebben gekregen als ze kroongetuige tegen Hillis wilde worden. Ze weigerde. Nu onthult Apolonia van der Vliet in een boek dat Hillis volgens haar verantwoordelijk was voor meerdere liquidaties. Het is een relaas over hoe zij zich uiteindelijk met succes los wist te maken van haar leven in de Amsterdamse penoze, en vooral van Hillis: Van donker naar licht.