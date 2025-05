Nieuwe aanhouding in Spanje in witwasonderzoek ‘Iron Man’

Aangehouden De politie hield de man zondag 11 mei aan in Barcelona. Hij stond sinds twee dagen internationaal gesignaleerd en werd aangehouden in een hotel van de Spaanse stad. Dit laat de politie donderdagmiddag weten.

Het vermoeden is dat de verdachte betrokken is bij het witwassen van een bedrag van ten minste 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen dollar in de periode van april 2019 tot november 2020. Daarnaast wordt hij verdacht van de handel in hasj en cocaïne.

De man zal op korte termijn worden overgebracht naar Nederland, waar hij zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Eerder werden al twee 40-jarige verdachten aangehouden in deze zaak. Beide mannen werden in november 2022 aangehouden op Schiphol. Dit gebeurde na aankomst van hun vlucht uit Turkije. Zij werden veroordeeld tot gevangenisstraffen. Het gaat om twee Rotterdamse broers.

Op het spoor

Het onderzoek naar de witwaszaak begon toen de speciale ondergronds bankieren-eenheid van de landelijke politie de criminelen op het spoor kwamen, naar aanleiding van data uit de berichtendienst SKY ECC.