1 februari 2025

Nieuwe hoofdofficier Rotterdam kreeg zware kritiek van familie kroongetuige

De nieuwe hoofdofficier van justitie in Rotterdam lag onder vuur in de nasleep van de crisis rond de beveiliging van de familie van kroongetuige Nabil B. tegen Ridouan Taghi en Peter R. de Vries. Rutger Jeuken was toen (plaatsvervangend) hoofdofficier van justitie in Midden-Nederland. Hij legde in 2023 zijn functie als verantwoordelijke voor de beveiliging van de familie B. neer.