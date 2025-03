Nieuwe verklaring: schutter vergismoord pleit veroordeelde opdrachtgever vrij

‘Wegvegen’ Schutter Jermaine M. (34) heeft in de brief geschreven dat hij 60.000 euro voor de liquidatie kreeg aangeboden door een zekere K.. Hij verklaarde vorige week voor het gerechtshof dat deze opdrachtgever hem vroeg of hij iemand wilde ‘wegvegen’.

Hij maakte vervolgens bij zijn actie een verschrikkelijke vergissing want hij doodde op 6 juli 2020 de verkeerde: de geheel niet criminele klusjesman Mehmet.

Op een zitting in Rotterdam heeft M. tegenover het gerechtshof nader over zijn brief verklaard.

Mehmet Kiliçsoy

Opvallend

De verklaring van M. is zeer opvallend, omdat in eerste aanleg de verdachten allen zijn blijven zwijgen. M. zegt nu alles op te willen biechten om schoon schip te maken in verband met zijn bekering tot de islam.

Amsterdammer Jermaine M. zit voor het uitvoeren van de moord in 2022 twintig jaar cel uit. Hij ging in hoger beroep, maar trok dat later weer in.

Als zijn verklaring werkelijk waar is dan zou dat de man vrijpleiten die voor het aansturen en opdracht geven is veroordeeld is: Amsterdammer Jomairo D., een man met, volgens de recherche, een gewelddadige reputatie.

Informatie

M. heeft verteld dat de opdrachtgever K. een Turk is die hem ook de benodigde informatie heeft verschaft, zoals een foto van het beoogde slachtoffer en adresgegevens. De man zou mogelijk in Suriname verblijven.

M. en een medeverdachte hebben op 6 juli 2022 Kiliçsoy neergeschoten. Het slachtoffer overleed kort daarop in een ambulance.

Jermaine M. heeft in zijn verklaring alleen de vermeende opdrachtgever K. genoemd. De personen die samen met hem in het bestelbusje hebben gezeten dat bij de moord is gebruikt, daarover zwijgt hij.

De nieuwe verklaring zou het bewijs in de zaak in een ander daglicht kunnen plaatsen. Het Openbaar Ministerie heeft er overigens nog geen inhoudelijke reactie op gegeven.

Ontkennende verklaringen

Van de zes verdachten werd er bij de rechtbank één vrijgesproken. Naast Jomairo D. (dertig jaar) kregen de anderen ook lange celstraffen opgelegd. Het Openbaar Ministerie had tegen Jomairo D. levenslange celstraf geëist.

Jomairo D. en anderen hebben nu bij het hof verklaringen afgelegd over de zaak. Het zijn ontkennende verklaringen die ingaan tegen de conclusies van de rechtbank, die hen vooral veroordeelde op grond van door de recherche gekraakte chats van encryptiedienst Sky ECC.

D. heeft ook over de gebruikte auto’s die met hem in verband zijn gebracht uitleg gegeven, en ook enige uitleg over zijn positie, maar gaf niet op alle vragen antwoord.

Anis B.

D. en enkele medeverdachten zijn ook in hoger beroep tegen hun veroordeling in de zaak van de beschieting van een chalet in het Utrechtse Tienhoven.

D. heeft verder volgens de rechtbank de de liquidatie van Amsterdammer Anis B. voorbereid, in de periode van november 2020 tot januari 2021. Op 16 mei 2021 werd B.’s vriendin Ayla Mintjes doodgeschoten in Amsterdam-Slotervaart, toen B. naast haar in de auto zat. Anis B. was het daadwerkelijke doelwit. Voor de uitvoerders van die moord zijn inmiddels lange celstraffen opgelegd.

Het hoger beroep van zal waarschijnlijk pas in mei worden afgerond.

In 2023 werd de broer van Jomairo D. opgepakt als medeverdachte in de moord in Beuningen, hij had zich eerder onttrokken aan zijn voorlopige hechtenis.

