5 april 2025

Nog geen handhaving op verkoop illegale wiet in coffeeshop-experiment

De proef om geselecteerde coffeeshops in bepaalde steden legaal geteelde wiet en hasj te laten verkopen loopt nog niet helemaal soepel. Vanaf maandag mogen coffeeshops in de deelnemende gemeenten zoals Breda uitsluitend nog gereguleerde cannabis verkopen. Maar de productie daarvan is nog niet voldoende. Daarom zal de verkoop van illegaal geteelde cannabis voorlopig nog worden gedoogd.