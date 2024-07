Nog twee aanhoudingen in Surinaamse vermissingszaak met Nederlandse verdachte

Connect on Linked in

In de Surinaamse vermissingszaak van Eddy Koenawi en Mohamed Hohmarow heeft de politie in Suriname de afgelopen week nog twee mannen aangehouden. Eerder al werd de door Nederland gezochte Delano B. opgepakt.

Vermissing

Op 25 mei werd de 64-jarige Koenawi (ook wel Alex genoemd) door Hohmarow (alias Sam, 47 jaar) opgehaald in een zwarte Mazda CX5 bij zijn woning aan de Moeloetweg in het Surinaamse district Commewijne. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hen, wat leidde tot een aangifte van vermissing. Dit schrijft de Surinaamse publicatie Waterkant deze week op haar website.

Arrestatie

In juni werd de 59-jarige door Nederland gezochte Delano B. gearresteerd door het Arrestatie Team in Suriname. Volgens bronnen wordt B. in verband gebracht met deze vermissingszaak.

Afgelopen week werden, na verdere informatieverzameling, ook H.K. (66) en P.T. (55) door het Surinaamse Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan het onderzoeksteam dat zich bezighoudt met de vermissing van ‘Alex’ en ‘Sam’.

Rol

Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat de rol van deze mannen is in de verdwijning van de twee mannen. Het onderzoek in de zaak is nog gaande, meldt Waterkant.