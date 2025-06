“Nuto” verdacht van elf liquidaties, vijf moordpogingen en grootschalige cocaïnehandel

Video De pro-formazitting in de strafzaak tegen Urvin W. vond woensdag plaats via een videoverbinding met de EBI in Vught, zo schrijft Curacao.nu. Volgens het OM zou W. tussen januari 2014 en februari 2021 leider zijn geweest van de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS), samen met Shurandy “Tyson” Q. en andere leden.

“Nuto” is gedetineerd in de EBI in Vught, maar zijn strafproces speelt zich af voor de rechtbank van Curaçao. Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn acht zittingsdagen uitgetrokken, vanaf 23 juni tot 4 juli.

Beruchte schietpartij

Het OM op Curaçao houdt “Nuto” verantwoordelijk voor het uitlokken van elf moorden en vijf moordpogingen, waaronder de beruchte schietpartij op luchthaven Hato in juli 2014, waarbij twee doden en zeven gewonden vielen. De liquidaties en moordpogingen vonden veelal plaats op Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast wordt W. beschuldigd van het transporteren van ruim 340 kilo cocaïne en witwassen.

Inzage in pgp-chats

Tot nu toe zijn zes getuigen gehoord. Zijn advocaat Alicia Blonk heeft vanuit Curaçao inzage in alle pgp-gesprekken geëist. In die versleutelde berichten die als bewijs in de zaak dienen, staan volgens Blonk cruciale gesprekken die haar cliënt zouden kunnen ontlasten, zo schrijft Extra Vandaag. Urvin W. zelf ontkent elke betrokkenheid bij liquidaties en verklaarde woedend te zijn over de omstandigheden in zijn detentie.

Dominicaanse Republiek

Urvin W. werd op 29 mei 2024 naar Nederland overgevlogen, waar hij landde na een tussenstop op Curaçao. Hij werd uitgeleverd door de Dominicaanse Republiek, waar hij in april 2023 werd opgepakt, samen met Dennis G., alias “Rasta” en Terence “Slice” de V. uit Amsterdam-Zuidoost.

Dennis G. en Urvin W. vochten hun uitlevering aan Nederland aan.

Diario Libre schreef eerder dat Nederland heeft verzocht om de uitlevering van de Nederlander en Curaçaoënaar, onder meer omdat ze ‘plannen zouden hebben gemaakt voor de ontvoering van prinses Amalia en ex-premier Mark Rutte’.

Urvin W. ontsnapte in 2014 aan een liquidatie toen hij een straf uitzat in de gevangenis op Sint Maarten.

