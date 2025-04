Oekraïner in Twente opgepakt met 300 kilo ketamine in vrachtauto

LFO Woensdagmiddag voerde de Douane een grenscontrole uit op de A1 bij De Lutte. Tijdens de controle van een kleine vrachtwagen troffen zij verdachte stoffen aan. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), een team van de politie dat is gespecialiseerd in onderzoek naar onder andere drugs, kwam ter plaatse. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het vermoedelijk gaat om ketamine. De politie doet onderzoek naar de achtergrond van het transport en de betrokkenen.

De politie meldt verder dat criminelen gebruik maken van vrachtwagens en chauffeurs, bijvoorbeeld voor het verplaatsen van drugs of grondstoffen voor drugs. Een signaal van een verdacht transport is bijvoorbeeld dat er wordt geladen of gelost op een vreemde locatie of een vreemd tijdstip.