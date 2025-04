‘Olympisch bokser opnieuw voor de rechter om bedreiging’

Toneelstukje In opdracht van twee andere mannen zou hij iemand hebben gelokt naar het restaurant en daar hebben gezegd dat die nog ‘200 kilo ketamine en 1.9 miljoen euro’, zou moeten betalen.

De bokser had deze man vervolgens meegenomen naar een geparkeerde auto waar een geknevelde en zogenaamd afgetuigde man zichtbaar was. Peter M. zou bedreigingen hebben geuit en hebben gesteld dat het met het slachtoffer ook zo zou aflopen als hij niet zou betalen. Dit was allemaal een intimiderend toneelstukje geweest.

Het doelwit ging naar de wc en nam de benen. Later deed hij aangifte.

Gekneveld en afgetuigd

Er zou ook een gps-tracker onder zijn auto zijn geplakt, en er zouden intimiderende berichten door Peter M. zijn verstuurd.

In de telefoon van de ex-bokser die ooit op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een medaille behaalde, zou bewijs zijn gevonden.

De rechtbank in Rotterdam bepaalde vrijdag dat M. nog in voorlopige hechtenis moet blijven.

Eerder veroordeeld

Het onderzoek door de rechtbank is nog niet klaar. Er moeten nog camerabeelden worden bekeken en getuigen gehoord.

Er zijn nog drie medeverdachten in de zaak. Een van hen zit vast in Duitsland. Twee anderen zijn voorlopig vrij, onder hen is ook de kennelijk toneelspelende man die in de auto lag.

Peter M. is eerder dit jaar veroordeeld voor een bedreiging in Arnhem, tot vier maanden cel. Vorig jaar kreeg M. een taakstraf voor betrokkenheid bij een gewelddadig incident waarbij ook geschoten was.