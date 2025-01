OM: ‘Aanslag Tarwekamp was week eerder gepland’

Oosterhout

De twee verdachten van 29 en 23 uit Roosendaal werden op 1 december door de politie gecontroleerd omdat ze zich in die nacht opvallend ophielden in een busje op een parkeerterrein in Oosterhout. In de laadbak van het busje trof de politie onder meer zwaar vuurwerk en jerrycans met benzine aan. De twee mannen werden vervolgens aangehouden op verdenking van voorbereidingshandelingen voor brandstichting. De spullen zijn in beslag genomen, net als het busje en aangetroffen telefoons.



Na verhoor zijn de verdachten in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek aan de telefoons, heengezonden. Eerder werd ook al bekend dat twee verdachten van de explosie aan de Tarwekamp in Oosterhout al eerder waren aangehouden omdat ze werden verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf.