OM: aanzetten minderjarigen tot aanslagen was criminele uitbuiting

Zelfgefabriceerde explosieven A. zette volgens de officier op verschillende momenten zeven jongeren, van wie er zes minderjarig waren, aan tot plegen van misdrijven.

In de nacht van 24 op 25 februari 2024 was er een explosie bij een woning en een auto in Amsterdam-Nieuw-West. Die bewuste nacht zag de bewoner van de betreffende woning, waar een paar dagen eerder ook al brand was gesticht, twee jongens in zijn straat die zich verdacht gedroegen. Nadat hij één van die jongens had aangehouden en aan de politie had overgedragen, bleek dat die jongen een tas met zelf-gefabriceerde explosieven bij zich had.

Snapchat

Deze jongen verklaarde dat hij samen met een andere jongen voor geld explosieven bij de woning en auto moest plaatsen en aansteken. Vervolgens zouden ze de explosies moeten filmen en via Snapchat moeten delen.

A. wordt onder meer verdacht van criminele uitbuiting van deze twee minderjarige uitvoerders – toen 15 en 16 jaar oud. Hij zou hen hebben opgehaald met zijn auto – een oranje Toyota Aygo – en ze, met de explosieven in de auto, naar de betreffende woning in Amsterdam hebben gereden.

Antwerpen

Tijdens het politieonderzoek naar deze verdachte bleek dat in Antwerpen in de eerste helft van maart 2024 drie minderjarige jongens (14, 14 en 17 jaar oud) en één meerderjarige man uit Nederland waren aangehouden op verdenking van het uithalen van drugs uit containers in de Antwerpse haven.

Daarbij viel op dat telkens een oranje Toyota Aygo betrokken leek, de auto van de verdachte. Op een vorige zitting heeft de Rotterdammer bekend dat hij de jongens met zijn auto bij de haven had afgezet en dat hij wist dat dat verband hield met het uithalen van cocaïne.

Tapgesprek

Vanaf eind april 2024 stond Denilson A. onder de tap. Direct na het aansluiten van de tap hoorde de politie een gesprek tussen verdachte en naar later duidelijk werd een jongen van zestien jaar. In dat gesprek heeft de verdachte aangegeven dat hij ‘bommen en adressen’ zou regelen en dat de 16-jarige jongen ‘huizen de lucht in moest gooien’.