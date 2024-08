OM eist 17 jaar cel voor dodelijke schietpartij in Den Helder

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag zeventien jaar cel geëist tegen de 27-jarige Kevin S. voor het doodschieten van de 25-jarige Lavernie Martis, in Den Helder op 5 augustus 2023. Twee andere slachtoffers raakten ook gewond, van wie er één zwaargewond.

Vijf schoten

Even na middernacht hoorden en zagen getuigen vijf schoten vallen in een druk uitgaansgebied, vlakbij café De Bierbron. De schietpartij gebeurde op de Bassingracht in Den Helder. Bij de schietpartij raakte de 25-jarige Lavernie Martis uit Alkmaar zwaargewond. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Twee anderen raakten ook gewond, van wie één zwaargewond. Hij werd in zijn borst geraakt. Volgens het OM is het een wonder dat die avond niet nog meer doden of zwaargewonden zijn gevallen.

Ruzie

Uit videobeelden blijkt dat een vriend van verdachte Kevin S. en het dodelijke slachtoffer bijna direct na aankomst buiten en in het café een woordenwisseling hebben. Het zou gaan om de vriendin van Martis. Aan de hand van camerabeelden en getuigenverklaringen wordt al snel duidelijk dat Kevin S. de vermoedelijke schutter is. Na de schietpartij vlucht hij met het vuurwapen. Drie dagen later, op 8 augustus, meldt hij zichzelf op het politiebureau in Alkmaar. Het vuurwapen is tot op heden nog niet gevonden.

Doodslag

S. wordt verdacht van doodslag, poging tot doodslag en verboden wapenbezit. Hij bekent geschoten te hebben en bekent een vuurwapen voorhanden te hebben gehad. Veel getuigen hebben hem ook aangewezen als schutter. Kevin S. heeft steeds aangegeven dat hij schoot, omdat hij dacht dat Curaçaoënaar Lavernie Martis een vuurwapen zou gebruiken tegen zijn vrienden en hemzelf.

Volstrekt disproportioneel

De officier van justitie heeft aangegeven dat nergens uit blijkt dat het dodelijk slachtoffer een wapen bij zich had, dit pakte of zou gebruiken. Er is weliswaar een slaande beweging gemaakt door Martis naar vrienden van S., maar het was niet noodzakelijk voor S. om in te grijpen. Er waren volgens justitie voldoende andere mensen die konden ingrijpen en ingrepen. Bovendien was de manier waarop S. ingreep, door met een vuurwapen te schieten, volstrekt disproportioneel.

Het OM: ‘Er is onherstelbaar verdriet en leed door verdachte toegebracht aan de slachtoffers, maar ook aan getuigen van de schietpartij. De nabestaanden van het dodelijke slachtoffer zullen nooit meer een arm om hem heen kunnen slaan, zijn lach kunnen horen of een gesprek met hem kunnen hebben. Verdachte heeft bij het zwaargewonde slachtoffer zwaar lichamelijk letsel veroorzaakt. Hij kan pas sinds kort, na een jaar revalideren, weer volledig werken. Het zwaargewonde slachtoffer had niets van doen met enige ruzie. Sterker, hij probeerde eerst nog sussend op te treden.’

Proeftijd

De officier van justitie is van mening dat de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. De feiten zijn zo ernstig en het was zo gevaarlijk wat de verdachte deed, dat volgens de officier alleen een zeer lange gevangenisstraf passend is. Het OM eist dan ook zeventien jaar cel tegen Kevin S., die nog in een proeftijd zat na twee eerdere voorwaardelijke straffen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.