OM eist 21 jaar cel voor dodelijke schietpartij in Haagse Zwartsluisstraat

Rumoer Bij binnenkomst van de verdachte ontstond direct rumoer. Een vrouw in de zaal, weduwe van Hanifi, barstte in huilen uit en wees vloekend naar een foto van haar overleden man die zij voor zich had neergezet.

Volgens U. kwam hij naar de straat om in bijzijn van zijn broer een financieel conflict uit te praten. Hij zou door Hanifi en anderen verantwoordelijk zijn gehouden voor het mislopen van een drugsgerelateerde lading, met afpersing tot gevolg.

U. claimt dat hij op de plaats delict door een groep van zes personen werd opgewacht. Hanifi zou op hem zijn afgerend nadat U. links van zich een schot hoorde. Hij stelt dat er een worsteling ontstond en dat het eerste schot viel toen hij Hanifi met zijn wapen op het hoofd sloeg. Daarna zou hij in paniek zijn doorgeschoten.

OM: geen worsteling

Het OM veegt dat scenario van tafel. De schietpartij staat op camerabeelden en daarop is volgens de officier géén worsteling te zien. Tussen het eerste en het zevende schot zat slechts twaalf seconden. De officier concludeert dat U. gericht en doelbewust heeft geschoten, niet in paniek.

Zwaar wegend in het dossier is een briefje dat de recherche aantrof in de broekzak van het slachtoffer. Het lag een dag voor de moord op zijn auto geplakt. Daarop stond U.’s telefoonnummer, met de tekst:

‘Je hebt een schuld uit het verleden. Als je belt, kom ik bij je thuis, Zwartsluisstraat.’

Het OM ziet dit als een duidelijke aanwijzing dat U. al van plan was naar het adres van Hanifi te gaan en daarmee doelgericht handelde.

Berouw

De advocaat van U. vraagt vrijspraak van moord en stelt dat U. ‘niet alleen dader, maar ook slachtoffer is van krachten binnen de harddrugscultuur’.

De verdediging wil aanvullend forensisch onderzoek naar bloedsporen op het wapen, die volgens hen passen bij een fysieke confrontatie voorafgaand aan het schieten.

U. toonde op de zitting berouw: ‘Er is geen dag dat ik er niet aan denk. Het spijt me. Het was nooit mijn bedoeling.’

