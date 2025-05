OM eist 22 jaar cel tegen dochter voor Snapchatmoord op haar vader

Zwaar toegetakeld De moord was gepleegd op 24 maart 2023. Een buurtbewoner vond het lichaam van duivenmelker Gradus Haisch bij een vervallen boerderij in Wouwse Plantage. Hij was zwaar toegetakeld. Zijn schedel was ingeslagen en hij was meerdere keren neergestoken. Vlak bij in de berm was de dochter van het slachtoffer. Zij maakte de indruk zwaar aangeslagen te zijn. Er reed net een auto weg, die van Jeroen L. bleek te zijn.

Moordplan

Uit onderzoek van de politie blijkt dat zij en Jeroen L. aan het chatten waren op Snapchat. Zij zegt dan onder andere dat ze van haar vader af wil en dat daarvoor maar één optie is. L. reageert dat hij haar hiermee wil helpen en doet suggesties om haar vader te doden. Hij geeft aan dat hij een plan aan het bedenken is om van haar vader af te zijn, zonder dat daarbij iemand de gevangenis in moet.

De dochter verklaarde tegenover de politie dat haar vader was aangevallen door iemand met wie hij een afspraak had, zo bericht de NOS. Op de uitvaart stond ze aan de kist van haar vader en zei dat ze “zijn prinsesje” was. Niemand vermoedde destijds dat ze iets te maken had met de gewelddadige dood van haar vader.

Honderden chats

In het politieonderzoek werden honderden chats op Snapchat gevonden tussen de dochter van Gradus Haisch en Jeroen L. waarin de moord werd beraamd. Daarnaast bleek dat de dochter zocht naar rouwkaarten voordat haar vader was overleden.

Waarom ze dat deed, kon ze in de rechtbank van Breda niet uitleggen. ‘Hoe erg moet je je vader haten om hem dit aan te doen?’, vroeg de officier van justitie de vrouw.

De vrouw werd naar eigen zeggen elke dag gekleineerd en met de dood bedreigd door haar vader.

Wanneer de uitspraak van de rechtbank is, is nog onduidelijk.