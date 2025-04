15 april 2025

OM eist in hoger beroep levenslang tegen opdrachtgever en schutter Beuningse vergismoord

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep levenslang geëist tegen de 31-jarige Amsterdammer Jomairo D. voor het opdrachtgeven van een liquidatie in Beuningen. Ook tegen de Amsterdamse schutter Jurviën M. (24) eist het OM levenslang. Tegen vijf andere mannen eist justitie celstraffen tussen de zeven en 28 jaar. Zes van de zeven verdachten waren betrokken bij de Beuningse vergismoord op klusjesman Mehmet Kiliçsoy in juli 2020.