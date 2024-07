OM eist jarenlange straf voor man verdacht van veroorzaken explosies

Connect on Linked in

Tegen een 19-jarige man uit Spijkenisse is 9 jaar celstraf geëist door justitie, voor het veroorzaken van explosies bij zes woningen door heel Nederland, en een bedrijfspand. Hij zou in juli 2023 op een woning Rotterdam hebben geschoten.

Terecht

De man uit Spijkenisse staat terecht voor het veroorzaken van meerdere explosies bij woningen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Elburg, Melick, Venlo, Fijnaart en een garagebedrijf in Schiedam. Ook zou hij op 16 juli 2023 op een Rotterdamse woning aan de Jensiusstraat hebben geschoten.

De zaken speelden van maart 2023 tot en met juli 2023. Er worden hem tien feiten ten laste gelegd waaronder poging moord/ doodslag en het medeplegen van 11 ontploffingen. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van 9 jaar.

Explosies

Op 15 juli 2023 vindt een explosie plaats bij de woning van een van de slachtoffers aan de Jensiusstraat in Rotterdam. Terwijl het slachtoffer op de bank in de woonkamer zat werd via het openstaande raam een explosief naar binnen gegooid. Door de explosie ontstond brand in de woonkamer waarna deze volledig uitbrandde. Op 16 juli 2023, omstreeks 02.40 uur, werd diezelfde woning beschoten.

Op camerabeelden is onder andere te zien dat kort na de explosie van 15 juli 2023 én de beschieting op 16 juli 2023 een witte auto wegrijdt vanuit de richting waar de twee daders waren gevlucht. Dit bleek te gaan om een auto die op naam staat van de moeder van verdachte. De moeder heeft laten weten dat haar zoon, de verdachte, de gebruiker is van de auto.

Ook blijkt uit de telefoongegevens van de verdachte dat er op die dagen en tijdstippen reisbewegingen zijn gemaakt in de omgeving van de Jensiusstraat. Uiteindelijk heeft de verdachte ook verklaard dat hij aanwezig was bij beide incidenten.

De telefoon van verdachte is onderzocht en daaruit blijkt dat hij bij nog veel meer explosies (in totaal tien andere explosies) door het hele land is betrokken. Bij sommige van deze ontploffingen was levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel voor de bewoners.

Impact

De officier in de rechtbank donderdag: ‘Laten we voorop stellen, discussies, verschillen in inzichten of ruzies. Ze mogen nooit de reden zijn om op deze manier gelijk te krijgen of het – met name eigen – recht te laten gelden. Explosies, beschietingen, het zijn strafbare feiten met een zeer zware impact op betrokkenen: degenen op wie de aanlag gericht is, maar evenzeer om personen in de omgeving: familie, buren, toevallige omstanders.’

Bij een aantal explosies sliepen ook jonge kinderen in huis.

‘Daarnaast hebben deze explosies zijn weerslag op de samenleving’, aldus de officier. ‘Rotterdam, maar ook steeds meer steden en dorpen buiten Rotterdam hebben te lijden onder de gevolgen van explosies. Door – veelal – cobra’s aan of bij voordeuren te plaatsen en deze tot ontploffing te brengen worden grote risico’s genomen. Risico’s die we ook bij de onderhavige explosies terug zien: schade aan de woningen, branden die door de bewoners zelf geblust moeten worden.’

De jongen wordt ook verdacht van een beschieting van een woning, waar hij een dag eerder al een explosief heeft laten afgaan. Daarom eist het OM 9 jaar gevangenisstraf.