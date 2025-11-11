OM eist lange celstraf voor schietpartij in Leidse woning

Hasj De verdachte kwam op 6 juni vorig jaar bij het slachtoffer aan huis voor een partij hasj van negen kilo die hij zou kopen. In de woning is een ruzie ontstaan, waarbij het slachtoffer van links naar rechts door zijn benen werd geschoten. Binnen enkele minuten bloedde hij dood. De verdachte maakte zich uit de voeten en werd in Spanje aangehouden.

Het slachtoffer werd kort voor de schietpartij gefilmd bij een AH in de buurt.

Na lang te hebben gezwegen legde de verdachte uiteindelijk een verklaring af. Volgens hem ontstond bij binnenkomst in de woning direct ruzie waarbij het slachtoffer hem aanviel. Hij zou zich hebben moeten verdedigen, waarbij hij het slachtoffer ten slotte heeft neergeschoten. Volgens de verdachte was er sprake van noodweer.

Paniek?

Het Openbaar Ministerie kan niet meegaan in de verklaring van verdachte. Er zijn contra-indicaties voor het scenario zoals verdachte dat schetst, aldus de officier van justitie.

De verdachte heeft zowel de drugs als het vuurwapen meegenomen terwijl hij zegt in complete paniek de woning te hebben verlaten. Ook zegt hij niet te weten waar het vuurwapen is, het is nooit teruggevonden.

Schotbaan

De verwonding van het slachtoffer past niet bij de gebeurtenissen zoals verdachte ze schetst, volgens justitie. Hij stelt dat hij van zo’n 70 centimeter afstand op het slachtoffer schoot toen die op hem af kwam rennen. Uit onderzoek blijkt echter dat vanaf zo’n 2,5 centimeter is geschoten, en dat ook de aangegeven schotbaan niet juist is. De verdachte was nauwelijks gewond, terwijl hij verklaart dat het slachtoffer veel geweld op hem had toegepast. Het slachtoffer zou hem tot twee keer toe bij de keel hebben gegrepen.

Twee medeverdachten werden eerder voorlopig vrijgelaten. Inmiddels zijn zij niet meer verdacht van de dodelijke schietpartij. Zij worden wel verdacht van betrokkenheid bij harddrugs.

De rechtbank doet over drie weken uitspraak.