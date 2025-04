OM eist na procesafspraken zeven jaar cel en 1,25 miljoen euro boete voor import ruim 1700 kilo coke

Gehuurde jet

Romeo van K. werd in oktober 2023 op verzoek van Nederland aangehouden in Abu Dhabi, de hoofdstad van de VAE. Negen maanden later werd hij uitgeleverd. Hij werd in juli vorig jaar vanuit Dubai in een gehuurd Falcon-toestel overgevlogen samen met de inmiddels 24-jarige Faissal Taghi, de oudste zoon van Ridouan Taghi.