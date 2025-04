9 april 2025

OM eist 20 jaar voor moord in nieuwjaarsnacht

De dodelijke schietpartij in de nacht van 31 december 2023 op 1 januari 2024 op een besloten feest in een kantoorpand in Capelle aan den IJssel was een moord, zo stelde het Openbaar Ministerie woensdag voor de Rotterdamse rechtbank. Tegen drie verdachten heeft de officier van justitie tot twintig jaar cel geëist.