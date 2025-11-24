OM eist tot acht jaar cel voor ondergronds bankieren 50 miljoen euro

Tassen cash geld

Het OM ziet de 48-jarige man als de leider van een deels familiaire criminele organisatie die wereldwijd grote sommen misdaadgeld ondergronds heeft verplaatst. De verdenking is dat hij zijn criminele klantenkring het contante geld naar de Rotterdamse toko van zijn vrouw liet brengen. Zelf zou de ondergronds bankier zijn zakken vullen met de commissies die hij ontving. Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) blijkt dat in de Rotterdamse toko niet alleen Chinees voedsel over de toonbank zou gaan, maar ook tassen met contant geld.