24 november 2025

OM eist tot acht jaar cel voor ondergronds bankieren 50 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle respectievelijk acht jaar en twee jaar celstraf geëist tegen een 48-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Rotterdam voor ondergronds bankieren. Ook vordert het OM een ontneming van 1,7 miljoen euro voor de man. Hij staat terecht voor het witwassen van in totaal ruim 50 miljoen in diverse valuta. Zijn 42-jarige echtgenote wordt verdacht van het witwassen van 1,5 miljoen. Hun Rotterdamse toko was de plek waar criminelen grote sommen misdaadgeld konden versturen.

Het OM ziet de 48-jarige man als de leider van een deels familiaire criminele organisatie die wereldwijd grote sommen misdaadgeld ondergronds heeft verplaatst. De verdenking is dat hij zijn criminele klantenkring het contante geld naar de Rotterdamse toko van zijn vrouw liet brengen. Zelf zou de ondergronds bankier zijn zakken vullen met de commissies die hij ontving. Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) blijkt dat in de Rotterdamse toko niet alleen Chinees voedsel over de toonbank zou gaan, maar ook tassen met contant geld.

