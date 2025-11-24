24 november 2025
OM eist tot acht jaar cel voor ondergronds bankieren 50 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle respectievelijk acht jaar en twee jaar celstraf geëist tegen een 48-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Rotterdam voor ondergronds bankieren. Ook vordert het OM een ontneming van 1,7 miljoen euro voor de man. Hij staat terecht voor het witwassen van in totaal ruim 50 miljoen in diverse valuta. Zijn 42-jarige echtgenote wordt verdacht van het witwassen van 1,5 miljoen. Hun Rotterdamse toko was de plek waar criminelen grote sommen misdaadgeld konden versturen.