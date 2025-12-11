OM eist tot 8,5 jaar cel voor gewapende bedreiging na ripdeal 1.400 kilo coke

Drankhandel

In augustus 2024 werd in Antwerpen een partij van 1.400 kilo cocaïne gestolen. In een loods in het Noord-Brabantse Oud Gastel werden na deze ripdeal de drugs verdeeld en een deel belandde in een loods van een Alphense ondernemer die een drankhandel runt. Een van zijn werknemers ontdekte tot zijn schrik dat in een van de dozen in de loods geen drank maar drugs zaten.