11 december 2025
OM eist tot 8,5 jaar cel voor gewapende bedreiging na ripdeal 1.400 kilo coke
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank Den Haag gevangenisstraffen van respectievelijk 30 maanden en 8,5 jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Zaandam en een 32-jarige man uit Amsterdam-Duivendrecht voor de gewapende bedreiging van een onschuldige winkelmedewerker. Het slachtoffer kreeg een vuurwapen in zijn mond vanwege een gestolen partij cocaïne, waarvan een deel in een loods in Alphen aan den Rijn belandde.