11 december 2025

OM eist tot 8,5 jaar cel voor gewapende bedreiging na ripdeal 1.400 kilo coke

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank Den Haag gevangenisstraffen van respectievelijk 30 maanden en 8,5 jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Zaandam en een 32-jarige man uit Amsterdam-Duivendrecht voor de gewapende bedreiging van een onschuldige winkelmedewerker. Het slachtoffer kreeg een vuurwapen in zijn mond vanwege een gestolen partij cocaïne, waarvan een deel in een loods in Alphen aan den Rijn belandde.

Drankhandel

In augustus 2024 werd in Antwerpen een partij van 1.400 kilo cocaïne gestolen. In een loods in het Noord-Brabantse Oud Gastel werden na deze ripdeal de drugs verdeeld en een deel belandde in een loods van een Alphense ondernemer die een drankhandel runt. Een van zijn werknemers ontdekte tot zijn schrik dat in een van de dozen in de loods geen drank maar drugs zaten.

