OM eist tot zeven jaar cel voor importeren 1361 kilo cocaïne 

(Beeld uit archief)

Zoete aardappelen

De opslagplaats komt tijdens een ander strafrechtelijk onderzoek in beeld. De locatie wordt gebruikt voor drugstransport en -opslag; de cocaïne zit verstopt in een lading zoete aardappelen. ‘Het gaat hier om een gigantische hoeveelheid’, aldus de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Almelo.

Heterdaad

Twee van de drie verdachten die vandaag terecht stonden, worden op heterdaad aangehouden als dezelfde dag de DSI een inval doet. Zij worden gezien als ‘sjouwers’. Deze twee, een 29-jarige man uit Den Haag en een 38-jarige Rotterdammer, hoorden een straf van vier jaar tegen zich eisen. De chauffeur van een busje waarin de cocaïne is vervoerd, een 40-jarige Rotterdammer, krijgt wat het OM betreft een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd.

In totaal moeten zeven verdachten zich verantwoorden in het strafrechtelijke onderzoek Mais. Vijf personen werden in Nieuwveen tijdens de inval op heterdaad aangehouden. Daags erna werden twee andere verdachten – onder wie de chauffeur – aangehouden voor hun betrokkenheid.

Procesafspraken

Met de overige vier verdachten, die vorige week donderdag op zitting verschenen, heeft het OM procesafspraken gemaakt die zijn voorgelegd aan de rechtbank. Op die zitting bracht de officier van justitie de argumenten naar voren waarom, in overleg met de verdediging van de verdachten, het OM is gekomen tot die afspraken: ‘Langdurig onderzoek op een zitting wordt voorkomen. De zittingsduur is beperkt, maar ook het uitvoeren van onderzoekswensen vanuit de verdediging blijft achterwege. Daarnaast wordt er geen hoger beroep ingesteld. Procesafspraken zorgen tevens vanuit procespartijen voor een groter draagvlak voor het vonnis.’



In ruil voor het afstand doen van verdedigingsrechten hebben deze vier verdachten een ‘korting’ aangeboden gekregen op de ‘normale’ strafeis. De verdediging heeft mee kunnen praten over een voor hen wenselijke uitkomst. Het OM: ‘De uitvoering van de straf stuit zo op weinig vertraging. Ook wordt geen ontnemingsprocedure gestart.’

Forse korting

Het OM vorderde op de zitting van vorige week – afhankelijk van de ernst van de verdenkingen, de rol binnen de criminele organisatie en persoonlijke omstandigheden van verdachten – strafeisen van zes jaar en drie maanden, tegen twee verdachten 5,5 jaar en voor de vierde een gevangenisstraf van 32 maanden (waarvan 16 maanden voorwaardelijk). Het OM: ‘Deze verdachten hebben afstand gedaan van een aantal verdedigingsrechten, in ruil voor een forse korting op de te vorderen straf.’

Strafeisen

De strafeisen van vandaag zijn in verhouding hoger dan de voorstellen die zijn gedaan via procesafspraken. Voor de verdachte met de zwaarste verdenkingen op de tenlastelegging is via procesafspraken aan de rechtbank een strafvoorstel van zes jaar en drie maanden gedaan. De chauffeur – met wie niet is gekomen tot procesafspraken – hoorde vandaag een strafeis van zeven jaar.