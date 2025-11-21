OM eist twaalf jaar cel voor dodelijke steekpartij bij tankstation in Oostrum

De steekpartij vond plaats vlakbij het tankstation ‘Fieten Olie Venray’ in Oostrum, nadat onenigheid is ontstaan tussen de 33-jarige Oguz T. en het slachtoffer. Volgens L1 Nieuws verbleven beide mannen in een noodopvang voor asielzoekers in een evenementenhal vlakbij het tankstation.

Stekende bewegingen

Uit camerabeelden blijkt volgens het OM wat er zich die middag heeft afgespeeld. Duidelijk is te zien hoe de verdachte, op het moment dat de ruzie tussen beiden begint, schuin achter het slachtoffer loopt. Het slachtoffer heeft op dat moment beide handen in zijn zakken. Het is Oguz T. die vervolgens meerdere stekende bewegingen in de richting van het (boven)lichaam van het slachtoffer maakt. Volgens het OM is ook te zien hoe het slachtoffer deze stekende bewegingen probeert af te weren.

Op geen enkel moment is echter te zien dat de 22-jarige man de verdachte probeert te slaan. Pas nadat hij al geraakt lijkt te zijn door het mes van T. en deze hem met stenen heeft bekogeld, is te zien hoe het slachtoffer achter de verdachte aan rent. Volgens het OM is er overduidelijk geen sprake van zwaaiende bewegingen die enkel bedoeld waren om het slachtoffer op afstand te houden, zoals de verdachte tijdens zijn verhoren bij de politie heeft verklaard.

Gevlucht uit Syrië

Volgens de officier van justitie is er sprake van vol opzet op de dood. ‘De verdachte heeft met zijn handelen een einde gemaakt aan het leven van een 22-jarige jonge man. Iemand die samen met zijn moeder de oorlog in Syrië ontvluchtte en vervolgens besloot om in zijn eentje naar Nederland te reizen, te werken en geld te verdienen en daarmee te helpen zijn familie te ondersteunen. Dit ernstige feit kan enkel bestraft worden met een langdurige celstraf.’

Het OM eist twaalf jaar cel tegen T. Ook eist het OM een schadevergoeding van 30.000 euro voor de moeder van het slachtoffer.

De uitspraak van de rechtbank is over twee weken.