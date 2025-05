OM eist vier jaar cel tegen gemeenteambtenaar voor lekken informatie aan criminelen

Screenshots De zaak kwam aan het licht nadat de politie tijdens een onderzoek een in beslag genomen telefoon onderzocht en daarop screenshots aantrof van vertrouwelijke informatie uit de RDW-database of daaraan gekoppelde applicaties. Bij een reeks aanslagen, beschietingen en explosies in Den Haag, die volgden op een ripdeal van 1400 kilo coke in Antwerpen eind augustus 2024, doken telkens vergelijkbare screenshots op. Deze screenshots werden volgens het OM gebruikt om adressen te achterhalen waar de delicten moesten plaatsvinden.

Kalasjnikov

Onderzoek van de Rijksrecherche leidde naar het account van de gemeenteambtenaar, die bij Toezicht en Handhaving werkte. Op 17 oktober 2024 werd ze aangehouden nadat er op een huisadres van een kenteken dat zij had bevraagd met een Kalasjnikov was geschoten. De vrouw verbleef enkele maanden in voorlopige hechtenis.

De Rijksrecherche stelde vast dat de verdachte meer dan 100 keer onrechtmatig gegevens heeft geraadpleegd’

Uit het onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken dat de vrouw van november 2023 tot en met oktober 2024 in zeker 101 gevallen onrechtmatig gegevens heeft geraadpleegd in diverse overheidssystemen waartoe zij toegang had. In meerdere gevallen is vastgesteld dat deze informatie is doorgespeeld aan onbevoegde derden, waaronder familieleden van de vrouw en zelfs zogenaamde ‘informatiemakelaars’ in het criminele milieu.

Verdachte zoon

Volgens het OM zijn de verstrekte persoonsgegevens gebruikt bij ernstige strafbare feiten, waaronder een beschieting van een woning op klaarlichte dag. Onder voertuigen van medewerkers van juweliers zijn peilbakens gevonden en sommige zijn beroofd. Deze kentekens waren ook weer door verdachte bevraagd. Ook zou de verdachte kentekens hebben opgezocht in een onderzoek naar een dodelijk schietincident in Amsterdam waarin haar zoon verdachte is. Volgens het OM heeft haar handelen direct geleid tot levensbedreigende situaties en het schenden van de persoonlijke levenssfeer van personen.

‘Bijzonder ernstig’

De inmiddels oud-gemeenteambtenaar wordt verdacht van computervredebreuk, het schenden van haar ambtsgeheim en het aannemen van steekpenningen. ‘Het misbruik van vertrouwelijke overheidsinformatie en het spelen met de veiligheid van burgers is bijzonder ernstig. Deze zaak ondermijnt het vertrouwen in onze publieke instanties en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken slachtoffers,’ aldus de officier van justitie.

Tegen de vrouw is vier jaar gevangenisstraf geëist waarvan één jaar voorwaardelijk. Daarnaast vraagt de officier van justitie de rechtbank om de vrouw een beroepsverbod van vijf jaar op te leggen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.