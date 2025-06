OM eist vijf jaar cel tegen bejaarde voor Gronings drugslab waar dode viel

Het gaat om een man en een vrouw uit Kiel-Windeweer in de leeftijd van 71 en 68, een 68-jarige man uit Nieuwe Scheemda en een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die niet op de zitting aanwezig was.

Beerput

Het niet meer in werking zijnde drugslab werd op 21 augustus 2022 aangetroffen aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer, in een afgelegen gebied in het zuiden van de provincie Groningen. In een beerput bij het drugslab vond de politie het lichaam van een eerder als vermist opgegeven man. Het blijkt het lichaam te zijn van een man die werkte in het drugslab. Het OM gaat uit van een overlijden door intoxicatie met chemische stoffen.

Speed

In het onderzoek op het terrein in Kiel-Windeweer waar diverse schuren en zeecontainers worden aangetroffen, vindt de politie twee ruimtes waar de productie van amfetamines zou hebben plaatsgevonden. Over het hele terrein verspreid liggen aan productie gerelateerde spullen, zoals jerrycans, gasbranders maar ook drugsafval.

Volgens justitie valt de dood van het slachtoffer op zich niemand strafrechtelijk gezien te verwijten. Wel valt het aan de 71-jarige verdachte te verwijten dat hij het lichaam heeft weggemaakt.

‘Moreel verwerpelijk’

De officier van justitie noemt het wegmaken van het stoffelijk overschot niet alleen strafbaar, maar ook “moreel verwerpelijk”. ‘De wijze waarop het lichaam is weggemaakt (gedumpt in een put met drugsafval) is respectloos en mensonterend. Verdachte handelde alleen in zijn eigen belang, uit vrees voor ontdekking van het drugslab. Ook heeft hij het opsporingsonderzoek naar de vermissing van de man gefrustreerd waardoor de nabestaanden weken in onzekerheid hebben verkeerd over zijn lot.’

Volgens het OM heeft de man de nabestaanden de kans ontnomen om op een normale menswaardige en gedenkwaardige wijze afscheid te nemen van hun dierbare. ‘De wijze waarop met het lichaam van de man is omgegaan, heeft bovendien de samenleving geschokt.’

Milieudelicten

Het OM acht de 71-jarige verdachte uit Kiel-Windeweer en de 68-jarige verdachte uit Nieuw Scheemda schuldig aan het plegen van meerdere milieudelicten. Forensisch onderzoek en bemonstering van de bodem op het perceel aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer geeft aan dat de Wet Bodembeheer en de Wet milieubeheer zijn overtreden.

Drugsdumpingen

Een aantal maanden voor het aantreffen van het drugslab worden in Norg en Roden dumpingen van drugsafval geconstateerd die afkomstig blijken van het drugslab van verdachten. Het gaat om zestien blauwe jerrycans van 20 liter in Norg en 32 blauwe jerrycans van 20 liter in Roden waarin restanten zitten van producten die gebruikt worden bij de vervaardiging van synthetische drugs.

De kosten voor het opruimen en vernietigen van het op het terrein van verdachte aangetroffen drugslab en het afval in de putten is vastgesteld op bijna 105.000 euro. De politie verzoekt het OM om deze kosten op de verdachte te verhalen.

Witwassen

De man en de vrouw uit Kiel-Windeweer worden verdacht van witwassen van een geldbedrag dat vermoedelijk van een misdrijf afkomstig is. In een periode van ruim anderhalf jaar hebben zij volgens het OM de beschikking gehad over een aanzienlijke hoeveelheid contant geld dat niet in verhouding staat tot de vastgestelde legale inkomsten. Het totaal aan cash geld dat volgens het OM in ieder geval vanaf begin 2021 tot medio 2022 voorhanden is geweest bedraagt ruim 42.000 euro en dat is ruim 2,5 keer het jaarinkomen waar zij volgens de administratie de beschikking over hebben.

Strafeisen

De 71-jarige hoofdverdachte is volgens het OM betrokken geweest bij de voorbereiding, de uitvoering én de afhandeling van de productie van amfetamine. Daar komt bij de verdenking van het wegmaken van het lichaam, de afvaldumpingen en het witwassen. Het OM vindt een forse straf op zijn plaats en eist vijf jaar gevangenisstraf.



Daarnaast verzoekt de officier de rechtbank aan de 71-jarige man de verplichting op te leggen om de door de staat gemaakte kosten voor het opruimen te vergoeden. De handelingen van de 68-jarige verdachte uit Nieuw Scheemda zijn beperkter. De bewezenverklaring gaat uit van medeplichtigheid die bestaat uit een beperkt aantal handelingen. Hij hoort 30 maanden celstraf waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en aftrek van voorarrest tegen zich eisen.

De rol van de 29-jarige verdachte wordt aangemerkt als uitvoerder. Een eis van achttien maanden gevangenisstraf acht het OM passend. De 67-jarige vrouw, die wordt verdacht van witwassen zou wat het OM betreft bestraft moeten worden tot 240 uur werkstraf.