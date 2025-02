OM eist zes jaar cel en 60.000 euro geldboete voor drugslab in Geleen

Ruim 11 miljoen euro Het drugslab dat de politie op 4 juni 2024 aan de Kievitstraat in Geleen oprolde, bleek een grootschalige productielocatie van MDMA en crystal meth te zijn. Bij de inval werd 102 kilo MDMA, 53 kilo methamfetamine, 194 liter methamfetamine-olie en ruim 29,5 kilo methamfetamine-tartraat aangetroffen. De straatwaarde van de drugs bedraagt volgens justitie meer dan 11 miljoen euro.

Midden in woonwijk

De officier van justitie verwees naar het feit dat de productielocatie dichtbij een basisschool lag. ‘De productielocatie in deze zaak stond midden in een woonwijk. Tijdens de doorzoeking kwamen er voortdurend jonge kinderen met ouders voorbij de woning gelopen. Als bij de productie in dit lab een explosie had plaatsgevonden, waren de gevolgen voor de omwonenden enorm en waren er vele onschuldige slachtoffers gevallen.’

Naast zes jaar gevangenisstraf en een geldboete van 60.000 euro eiste het OM ook de terugbetaling van de gemaakte kosten voor het opruimen en afvoeren van de drugs, de ketels en de aanwezige chemicaliën, een kostenpost van ruim 53.000 euro.

Professioneel

De officier van justitie: ‘Tegen deze vormen van ondermijnende criminaliteit moet hard worden opgetreden. Zeker bij productielocaties van deze omvang en deze mate van professionaliteit. De medewerkers van de politie hadden lange tijd niet zo’n professioneel en zo’n groot lab aangetroffen.’



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.