OM gaat weer mailen met buitenwereld | Dader digitale aanval nog onbekend

Ingebroken Volgens het OM is nog altijd niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Er is ingebroken op systemen van het OM, maar er zijn geen aanwijzingen dat belangrijke strafdossiers zijn gestolen of aangepast.

Door de aanval kon het OM niet meer goed samenwerken met politie, rechters en advocaten. Strafzaken liepen vertraging op en slachtoffers konden moeilijker contact krijgen.

Uitgesteld

Advocaten waren kritisch over hoe het OM met de situatie omging. Ze zeggen dat ze te weinig informatie kregen, en dat het niet duidelijk was hoe ze hun werk moesten doen. Sommige strafzaken moesten uitgesteld worden of konden niet goed voorbereid worden.

Ernstig

Het OM zegt dat het om een ‘ernstige situatie’ ging. Daarom werden uit voorzorg alle systemen uitgezet. Nu worden ze stap voor stap weer aangezet. Eerst mogen medewerkers weer e-mailen, daarna volgen andere systemen die nodig zijn voor strafzaken.

OM-baas Rinus Otte zegt dat de aanval veel gevolgen had. ‘We doen ons best om de schade zo klein mogelijk te houden,’ zegt hij. ‘Maar het duurt nog wel even voordat alles weer normaal werkt.’

Er loopt nu een strafrechtelijk onderzoek naar de hack onder leiding van het Landelijk Parket. Wie er achter de digitale aanval zit, is nog niet bekend.