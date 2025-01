7 januari 2025

‘OM in Antwerpen eist 15 jaar tegen voortvluchtige Bayram Y.’

In Antwerpen heeft het Openbaar Ministerie lange celstraffen geëist wegens drugshandel tegen de groep rond de voortvluchtige Yuhanis “Bayram” Y.. Tegen die laatste is 15 jaar geëist. In totaal staan 105 verdachten van deze vermeende criminele clan van Turks-Assyrische komaf terecht, zo meldt de Gazet van Antwerpen.